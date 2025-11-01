Жена Романа Попова заявила о принятии актером смерти

Жена актера Романа Попова Юлия: Он понимал, что скоро умрет

Жена актера Романа Попова Юлия дала первый комментарий после церемонии прощания с мужем. Ее цитирует Telegram-канал Shot.

Она рассказала, что артист очень плохо себя чувствовал последние полгода и понимал, что скоро его не станет. «Он сказал: "Я принял смерть"», — поделилась Юлия.

Уточняется, что перед смертью Попов был в тяжелом состоянии и не говорил.

Ранее мать Романа Попова произнесла трогательную речь на прощании с сыном. «Я горжусь моим сыночком. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю его этот выбор. Я знаю, что он всегда будет рядом со мной, он будет ангелом-хранителем для своих детей», — сказала она.