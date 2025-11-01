Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 1 ноября 2025Россия

Жителей порядка 50 домов эвакуировали в российском городе после обнаружения обломков дрона

Мэр Беспалов: В Туле жителей порядка 50 домов эвакуировали из-за обломков дрона
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Илья Беспалов»

В Туле жителей порядка 50 домов эвакуировали после обнаружения обломков дрона. Об этом сообщил мэр города Илья Беспалов в Telegram-канале.

Он пояснил, что на улице Кутузова начали работу представители экстренных служб. По словам Беспалова, был организован специальный пункт размещения на время проведения превентивных мероприятий.

«Движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до Гастелло ограничено, организованы пути объезда. Общественный транспорт движется по измененной схеме», — указал мэр в посте.

До этого стало известно, что жители услышали звуки взрывов над Тулой. Впоследствии выяснилось, что средства противовоздушной обороны сбивали цели на подлете к городу. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Курской области ввели специальный сигнал тревоги — «Авиационная опасность» — по согласованию с Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    В Москве раскрыли аферу с домами-иллюзиями

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости