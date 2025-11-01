Жителей порядка 50 домов эвакуировали в российском городе после обнаружения обломков дрона

Мэр Беспалов: В Туле жителей порядка 50 домов эвакуировали из-за обломков дрона

В Туле жителей порядка 50 домов эвакуировали после обнаружения обломков дрона. Об этом сообщил мэр города Илья Беспалов в Telegram-канале.

Он пояснил, что на улице Кутузова начали работу представители экстренных служб. По словам Беспалова, был организован специальный пункт размещения на время проведения превентивных мероприятий.

«Движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до Гастелло ограничено, организованы пути объезда. Общественный транспорт движется по измененной схеме», — указал мэр в посте.

До этого стало известно, что жители услышали звуки взрывов над Тулой. Впоследствии выяснилось, что средства противовоздушной обороны сбивали цели на подлете к городу. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Курской области ввели специальный сигнал тревоги — «Авиационная опасность» — по согласованию с Минобороны России.