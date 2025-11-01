Жители российского города пожаловались на непрекращающиеся потоки фекалий

Жители Рязани пожаловались на потоки фекалий

Жители Рязани пожаловались на потоки фекалий, не прекращающиеся в течение нескольких дней. Об этом пишет издание «Подъем».

Причиной жалоб стал прорыв канализации на перекрестке улиц Островского и Полетаева, который произошел 27 октября. С тех пор горожане сообщают о неприятном запахе и нечистотах, вытекающих из люков и заливающих дорогу. «Несколько раз вызывали службы, приезжали, посмотрели, уехали. На следующий день все по новой», — рассказали недовольные.

В пресс-службе администрации Рязани заявили, что Водоканал работает над устранением утечки. После завершения работы улицы пообещали отмыть от нечистот.

Ранее слесарь-сантехник Алексей Мохов предупредил россиян, что смывать в унитаз остатки еды, жир и кофе чревато засорами или затоплением квартиры.