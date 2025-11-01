Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 1 ноября 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на непрекращающиеся потоки фекалий

Жители Рязани пожаловались на потоки фекалий
Александра Качан (Редактор)

Фото: hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom  

Жители Рязани пожаловались на потоки фекалий, не прекращающиеся в течение нескольких дней. Об этом пишет издание «Подъем».

Причиной жалоб стал прорыв канализации на перекрестке улиц Островского и Полетаева, который произошел 27 октября. С тех пор горожане сообщают о неприятном запахе и нечистотах, вытекающих из люков и заливающих дорогу. «Несколько раз вызывали службы, приезжали, посмотрели, уехали. На следующий день все по новой», — рассказали недовольные.

В пресс-службе администрации Рязани заявили, что Водоканал работает над устранением утечки. После завершения работы улицы пообещали отмыть от нечистот.

Ранее слесарь-сантехник Алексей Мохов предупредил россиян, что смывать в унитаз остатки еды, жир и кофе чревато засорами или затоплением квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    Врач назвала причину изменения цвета слизи при насморке

    Следование приметам привело россиянина в автозак

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В российском регионе бывший глава района получил срок за взятку квартирами

    Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

    На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

    Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

    Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

    Активы россиян начали размораживать без разрешения США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости