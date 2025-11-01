Зоозащитники поплатятся за травлю семьи растерзанного собаками российского школьника

СК возбудил дело о травле родителей погибшего от собак мальчика из Сибири

В Красноярском крае возбудили дело из-за распространения оскорбительного контента в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в чате одного из мессенджеров в переписке обсуждали трагедию, произошедшую с десятилетним мальчиком после нападения собак. Пользователи оскорбляли его родителей. Трех комментаторов уже вычислили и допросили.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 282.2 («Унижение человеческого достоинства, совершенное в сети Интернет») УК РФ.

Ранее стало известно, что 10-летний ребенок встретил стаю бродячих собак в поле в Красноярском крае. Животные набросились на него, мальчика не спасли. Зоозащитники затравили его семью. Один из них пожелал, чтобы в Березовском районе, где произошло ЧП, «нарисовался маньяк». Другой пользователь высказался за то, чтобы сжечь населенный пункт, где живет семья.

До этого мать растерзанного собаками мальчика пригласила зоозащитников на его похороны. «Пусть нашей семье объяснят про бездомных собак с бирками, стерилизацию собак и о прочих вещах», — написала она. Возможно, это и вызвало острую ответную реакцию у некоторых пользователей сети.