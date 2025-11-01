Звезда «Настоящего детектива» высказался о возможном возвращении в сериал

Актер Вуди Харрельсон заявил, что не вернется в сериал «Настоящий детектив»

Американский актер Вуди Харрельсон заявил, что больше не вернется к роли в сериале «Настоящий детектив». Об этом пишет Variety.

«Если честно, я никогда не вернусь к роли. Без шансов», — сообщил Харрельсон.

Актер подчеркнул, что первый сезон, в котором он снялся вместе с Мэттью Макконахи, вышел отличным. Съемки продолжения лишь все испортят, считает Харрельсон. При этом известно, что Макконахи не исключил возвращения к роли Раста Коула, если сценарий покажется ему интересным.

Ранее сообщалось, что американский актер Николас Кейдж может сыграть главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива». Вероятно, именно он исполнит роль центрального персонажа сезона, детектива Генри Логана. Съемки начнутся в 2026 году, а премьера на сервисе HBO состоится в 2027 году.