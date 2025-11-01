Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:25, 1 ноября 2025Культура

Звезда «Настоящего детектива» высказался о возможном возвращении в сериал

Актер Вуди Харрельсон заявил, что не вернется в сериал «Настоящий детектив»
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Вуди Харрельсон заявил, что больше не вернется к роли в сериале «Настоящий детектив». Об этом пишет Variety.

«Если честно, я никогда не вернусь к роли. Без шансов», — сообщил Харрельсон.

Актер подчеркнул, что первый сезон, в котором он снялся вместе с Мэттью Макконахи, вышел отличным. Съемки продолжения лишь все испортят, считает Харрельсон. При этом известно, что Макконахи не исключил возвращения к роли Раста Коула, если сценарий покажется ему интересным.

Ранее сообщалось, что американский актер Николас Кейдж может сыграть главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива». Вероятно, именно он исполнит роль центрального персонажа сезона, детектива Генри Логана. Съемки начнутся в 2026 году, а премьера на сервисе HBO состоится в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Телеведущий призвал «врезать» ему после серьезной ошибки в эфире

    Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    В Москве завершили расследование дела Митрошиной

    В Windows сломался «Диспетчер задач»

    Диетолог назвала вызывающие отеки продукты

    Иностранный лидер прибудет в США с визитом

    Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости