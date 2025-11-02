Бразильский футболист заявил о готовности получить российский паспорт

Бразильский футболист «Зенита» Вендел заявил, что готов получить паспорт России

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел заявил о готовности получить спортивное гражданство России. Об этом сообщает «Зенит».

«Если возникнет необходимость, никаких проблем с этим нет», — отметил игрок. Он добавил, что принятие этого решения зависит не только от него, но еще и от большого количества людей.

Ранее сообщалось, что Вендел хотел найти себе клуб на родине и не возвращаться в «Зенит». Тогда полузащитник также не хотел возвращаться в Россию из отпуска. 1 ноября футболист продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2028/2029.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро. По неофициальным данным, бразилец получает в российском клубе почти 2,5 миллиона евро в год.