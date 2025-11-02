Федерация еврейских общин России не приняла объяснений муфтия Чечни о врагах Аллаха

Борух Горин: Федерация еврейских общин России ожидает извинений от муфтия Чечни

Федерация еврейских общин России ожидает извинений от муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева за его высказывания об иудеях. Об этом сообщил РБК руководитель департамента общественных связей федерации Борух Горин.

Горин отметил, что перевод ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» был на сайте государственного телевидения в Грозном и эти слова муфтия никто не опровергал, а сам ролик, который был на чеченском языке «почему-то тоже исчез».

Мы не услышали никаких объяснений. Вместо объяснений своих слов [муфтием] было сказано, что все все неправильно поняли, и на самом деле ничего не было, и это все придумали. Это мы, конечно, не принимаем Борух Горин Руководитель департамента общественных связей федерации

Борух Горин также добавил, что это какая-то странная форма дезавуирования заявления.

Ранее же Берл Лазар раскритиковал муфтия Чечни за слова о «врагах Аллаха». Он назвал слова Межиева оскорбительными для всего еврейского народа.

А муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев в свою очередь объяснил свои слова о врагах Аллаха тем, что их исказили и вырвали из контекста. Он подчеркнул, что мусульмане уважительно относятся ко всем религиям.