Израиль высказался об угрозах из Ливана

Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз и не допустит перевооружения «Хезболлы»
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения «Хезболлы». Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит "Хезболлу", но, безусловно, мы воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня», — подчеркнул он.

Политик добавил, что Израиль не позволит Ливану стать новым фронтом против него и будет действовать по мере необходимости.

Ранее стало известно, что переданные радикальным палестинским движением ХАМАС Израилю три тела не являются останками израильских заложников. Красный Крест объявил, что три тела были перевезены в Израиль, однако вероятность того, что это тела заложников, низкая.

