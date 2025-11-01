ХАМАС обманул Израиль

Kan: Переданные ХАМАС Израилю три тела не являются останками заложников

Переданные радикальным палестинским движением ХАМАС Израилю три тела не являются останками израильских заложников. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

«Красный Крест вчера вечером объявил, что три тела были перевезены в Израиль, однако, по оценкам, вероятность того, что это тела заложников, низкая», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС последствиями в случае отказа вернуть тела израильских заложников. Он подчеркнул, что страны-участницы соглашения по урегулированию в Газе примут меры, если палестинское движение не исполнит свои обязательства.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Вскоре в рамках реализации достигнутых договоренностей палестинская группировка освободила 20 израильских заложников.