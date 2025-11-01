Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 1 ноября 2025Мир

ХАМАС обманул Израиль

Kan: Переданные ХАМАС Израилю три тела не являются останками заложников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Переданные радикальным палестинским движением ХАМАС Израилю три тела не являются останками израильских заложников. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

«Красный Крест вчера вечером объявил, что три тела были перевезены в Израиль, однако, по оценкам, вероятность того, что это тела заложников, низкая», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС последствиями в случае отказа вернуть тела израильских заложников. Он подчеркнул, что страны-участницы соглашения по урегулированию в Газе примут меры, если палестинское движение не исполнит свои обязательства.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Вскоре в рамках реализации достигнутых договоренностей палестинская группировка освободила 20 израильских заложников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости