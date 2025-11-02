Россия
12:39, 2 ноября 2025Россия

Минобороны сообщило о пресечении попытки прорыва ВСУ в сторону Гришино

Минобороны: Пресечена попытка прорыва ВСУ в сторону Гришино
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Гришино. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ на боевой бронированной машине в сторону населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, все военнослужащие были уничтожены.

За минувшую ночь над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 164 беспилотника Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа было сбито над акваторией Черного моря — 39.

