20:16, 2 ноября 2025Спорт

На автобус с футболистами «Спартака» напали

Автобус футбольного «Спартака» подвергся нападению перед матчем с «Краснодаром»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Автобус футбольного клуба «Спартак» подвергся нападению по пути на стадион перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Об этом сообщается на сайте команды.

В транспортное средство был брошен неизвестный предмет, разбивший одно из окон, однако никто из игроков не пострадал.​ Отмечается, что о случившемся были уведомлены делегат матча и сотрудники полиции. Клуб пообещал принять необходимые меры для обеспечения безопасности команды и расследования инцидента.​

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» началась 2 ноября в 19:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первую строчку с 29 очками, «Спартак» на шестом месте и набрал 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

