На севере Италии под лавиной погибли пять альпинистов из Германии

Фото: Yara Nardi / Reuters

В области Трентино-Южный Тироль на севере Италии под лавиной не выжили пять альпинистов из Германии. Об этом со ссылкой на местную горно-спасательную службу сообщает издание Alto Adige.

Тела двух человек — отца и сына — обнаружили в воскресенье, 2 ноября. Еще два гражданина Германии были найдены без признаков жизни в субботу. Все пять альпинистов погибли вечером 1 ноября после схода лавины в горном массиве Ортлес. Из двух групп германских альпинистов выжили только два человека.

В августе сообщалось, что российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую со сломанной ногой в горах Киргизии, решили не спасать.

