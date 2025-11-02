На севере Италии под лавиной погибли пять альпинистов из Германии

Alto Adige: На севере Италии под лавиной погибли пять альпинистов из Германии

В области Трентино-Южный Тироль на севере Италии под лавиной не выжили пять альпинистов из Германии. Об этом со ссылкой на местную горно-спасательную службу сообщает издание Alto Adige.

Тела двух человек — отца и сына — обнаружили в воскресенье, 2 ноября. Еще два гражданина Германии были найдены без признаков жизни в субботу. Все пять альпинистов погибли вечером 1 ноября после схода лавины в горном массиве Ортлес. Из двух групп германских альпинистов выжили только два человека.

