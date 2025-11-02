Бывший СССР
На Украине призвали бороться с русским полководцем Кутузовым

В Киеве назвали символами империализма имена Кутузова, Бунина и Грибоедова
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: репродукция ТАСС

Украинский «Институт национальной памяти» назвал великого полководца Михаила Кутузова и других легендарных российских деятелей символами империализма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представленный институтом список.

«Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям подлежат устранению из публичного пространства», — отмечается в статье на портале «Института нацпамяти».

В список также попали писатели Иван Бунин, Александр Грибоедов и Николай Карамзин, композитор Михаил Глинка и даже российская императрица Елизавета Петровна.

Ранее украинских властей уличили в страхе перед русской культурой. Мнением на этот счет поделился уехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

