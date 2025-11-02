Назван фаворит матча между «Краснодаром» и «Спартаком»

Букмекеры назвали «Краснодар» фаворитом матча РПЛ со «Спартаком»

Букмекеры назвали фаворита матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Об этом сообщает «Чемпионат».

Аналитики отдают больше шансов на победу хозяев: коэффициент на успех «Краснодара» составляет 2.06, что примерно соответствует вероятности 47 процентов. Вероятность ничьей оценивается коэффициентом 3.48, а победа «Спартака» идет за 3.54.​

Эксперты сомневаются, что матч получится результативным: коэффициент на тотал меньше 2,5 гола равен 1.94, тогда как ставка на тотал больше 2,5 гола предлагается за 1.90. При этом вариант «обе команды забьют» оценивается коэффициентом 1.70 — согласно прогнозам наиболее вероятным исходом встречи считается ничья 1:1, что отражается в коэффициенте 6.50.​

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится на «Ozon Арене» 2 ноября. Она начнется в 19:30 по московскому времени.

