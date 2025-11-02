Названа возможная причина отравления десятерых детей в Дагестане

Роспотребнадзор: Дизентерия могла стать причиной отравления детей в Дагестане

Возбудитель дизентерии мог стать причиной отравления десятерых детей в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служу республиканского Роспотребнадзора.

«По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии. Механизм передачи инфекции — фекально-оральный, путь передачи — контактно-бытовой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для локализации вспышки проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Сейчас работа детских садов приостановлена.

О происшествии в российском регионе стало известно ранее 1 ноября. У всех пострадавших выявили признаки острой кишечной инфекции.