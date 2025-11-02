Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:40, 2 ноября 2025Россия

Названа возможная причина отравления десятерых детей в Дагестане

Роспотребнадзор: Дизентерия могла стать причиной отравления детей в Дагестане
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Возбудитель дизентерии мог стать причиной отравления десятерых детей в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служу республиканского Роспотребнадзора.

«По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии. Механизм передачи инфекции — фекально-оральный, путь передачи — контактно-бытовой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для локализации вспышки проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Сейчас работа детских садов приостановлена.

О происшествии в российском регионе стало известно ранее 1 ноября. У всех пострадавших выявили признаки острой кишечной инфекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    В Эстонии нашли 250-килограммовую бомбу

    Россия прекратила действие одного соглашения с Финляндией

    Названа возможная причина отравления десятерых детей в Дагестане

    Иностранный хоккеист назвал преимущество жизни в России над Канадой

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Угнанный автомобиль с женщиной в салоне врезался в здание и привел к смерти двух старушек

    В Германии разгорелся скандал из-за слов Мерца о мигрантах

    В США захотели усилить позиции доллара для противодействия КНР

    Названы города для сонного туризма в России на ноябрьские праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости