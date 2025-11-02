Мир
16:26, 2 ноября 2025

Отец Маска рассказал о знакомом с детства убеждении про «наступление русских»

Эррол Маск: Люди на Западе с детства слышат о вероятном наступлении русских
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Жители стран Запада с детства слышат заявления о том, что «русские наступают», заявил отец Илона Маска Эррол. Вероятно, людям в России говорили то же самое о европейцах и американцах, предположил Маск-старший в разговоре с ТАСС.

Подобные опасения относительно русских слышал и сам Эррол Маск. «Они придут, чтобы убить тебя, и все разрушат», — процитировал он некоторые из них.

Отец бизнесмена также поделился своим опытом посещения в РФ Музея техники Вадима Задорожного. Там он увидел лимузин Брежнева, в который была встроена красная кнопка. Нажатие на нее активировало выдвижение антенн, которые позволяли выпускать баллистические ракеты по странам Европы и США, пояснил спикер.

«Вам здесь сказали, что вы должны это делать. И нам сказали, что с нашей стороны мы тоже должны это сделать», — обратил внимание Эррол Маск. И та, и другая сторона, по его словам, видела друг в друге сумасшедших, от которых можно было ожидать абсолютно всего.

Ранее отец бизнесмена утвердительно ответил на вопрос об интересе к получению российского гражданства. О наличии такого желания у Маска-старшего спросила местная журналистка в ходе его визита в РФ. «Конечно, да», — отреагировал тот. По его словам, это было бы большой честью.

