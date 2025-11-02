Бывший СССР
22:06, 2 ноября 2025
Бывший СССР

Появились кадры масштабного пожара после прилета в Павлограде

Пожар на промышленном предприятии в Павлограде после атаки ВС РФ попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Масштабный пожар на промышленном предприятии в Павлограде начался после удара ВС России. Последствия атаки сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что российские войска поразили промышленное предприятие в Днепропетровской области. О каком объекте идет речь, не уточняется.

В ночь на 30 октября по территории Украины был нанесен массированный удар. Целями стали военные и энергетические объекты, при атаке были задействованы более 100 дронов-камикадзе «Герань-2», десятки «Кинжалов» и «Калибров».

