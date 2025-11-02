Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:45, 2 ноября 2025Бывший СССР

ВС России поразили промышленное предприятие в украинском городе

«Страна.ua»: ВС России поразили промышленное предприятие в Павлограде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России поразили промышленное предприятие в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«В Павлограде был прилет по промышленному предприятию, сообщает ГосЧС», — говорится в сообщении. Также со ссылкой на местные паблики сообщается об огромном пожаре в городе. О каком объекте идет речь, не уточняется.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по танковому полигону ВСУ под Черниговом. Также была поражена машинно-технологическая станция, где производился ремонт военной техники.

10 октября военкоры сообщили, что вооруженные силы России нанесли новый удар по Киеву, а также атаковали Кременчугскую ГЭС и Криворожскую ТЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Пушилин рассказал о сдаче в плен бойцов ВСУ в Красноармейске

    Стало известно о бегстве украинских пограничников в Европу

    Власти Украины забыли эвакуировать жителей расположенного у линии фронта города

    В британском парламенте испугались войны с Россией

    Бой UFC назвали подозрительным

    Россияне пострадали при атаке ВСУ

    В США рассказали о предстоящих ядерных испытаниях

    WhatsApp ввел вход через электронную почту для россиян

    Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости