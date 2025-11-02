ВС России поразили промышленное предприятие в украинском городе

«Страна.ua»: ВС России поразили промышленное предприятие в Павлограде

ВС России поразили промышленное предприятие в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«В Павлограде был прилет по промышленному предприятию, сообщает ГосЧС», — говорится в сообщении. Также со ссылкой на местные паблики сообщается об огромном пожаре в городе. О каком объекте идет речь, не уточняется.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по танковому полигону ВСУ под Черниговом. Также была поражена машинно-технологическая станция, где производился ремонт военной техники.

10 октября военкоры сообщили, что вооруженные силы России нанесли новый удар по Киеву, а также атаковали Кременчугскую ГЭС и Криворожскую ТЭС.