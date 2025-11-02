Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:12, 2 ноября 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о сдаче в плен бойцов ВСУ в Красноармейске

Пушилин: Поступают первые сообщения о сдаче в плен бойцов ВСУ в Красноармейске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Поступают первые сообщения о том, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают сдаваться в плен в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Насколько есть информация, приказа пока еще такого о выходе не поступало. Но, тем не менее, мы видим уже, первые сообщения по крайней мере поступают, о сдаче в плен (бойцов ВСУ)», — рассказал Пушилин.

Также глава ДНР сообщил о том, что Вооруженные силы (ВС) России ведут зачистку и перемалывают ВСУ в Красноармейске. До того Главное управление разведки Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Пушилин рассказал о сдаче в плен бойцов ВСУ в Красноармейске

    Стало известно о бегстве украинских пограничников в Европу

    Власти Украины забыли эвакуировать жителей расположенного у линии фронта города

    В британском парламенте испугались войны с Россией

    Бой UFC назвали подозрительным

    Россияне пострадали при атаке ВСУ

    В США рассказали о предстоящих ядерных испытаниях

    WhatsApp ввел вход через электронную почту для россиян

    Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости