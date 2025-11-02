Пушилин рассказал о сдаче в плен бойцов ВСУ в Красноармейске

Пушилин: Поступают первые сообщения о сдаче в плен бойцов ВСУ в Красноармейске

Поступают первые сообщения о том, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают сдаваться в плен в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Насколько есть информация, приказа пока еще такого о выходе не поступало. Но, тем не менее, мы видим уже, первые сообщения по крайней мере поступают, о сдаче в плен (бойцов ВСУ)», — рассказал Пушилин.

Также глава ДНР сообщил о том, что Вооруженные силы (ВС) России ведут зачистку и перемалывают ВСУ в Красноармейске. До того Главное управление разведки Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска.