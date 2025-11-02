Журналист Зарубин: Путин на следующей неделе поедет в командировку

Раскрыты планы президента России Владимира Путина на следующую неделю. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

По его словам, на следующей неделе глава государства отправится в командировку в один из регионов, а в выходные дни у него по плану сразу несколько важных мероприятий. Так, Путин вручит награды за вклад в укрепление единства российской нации. Кроме того, отметил журналист, в графике президента — церемония вручения верительных грамот и заседание Совета по межнациональным отношениям.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии необходимости в оперативной встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом.