Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 2 ноября 2025Россия

Раскрыты планы президента России Владимира Путина на следующую неделю

Журналист Зарубин: Путин на следующей неделе поедет в командировку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Раскрыты планы президента России Владимира Путина на следующую неделю. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

По его словам, на следующей неделе глава государства отправится в командировку в один из регионов, а в выходные дни у него по плану сразу несколько важных мероприятий. Так, Путин вручит награды за вклад в укрепление единства российской нации. Кроме того, отметил журналист, в графике президента — церемония вручения верительных грамот и заседание Совета по межнациональным отношениям.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии необходимости в оперативной встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

    В аэропорту российского курорта задержаны почти два десятка рейсов

    Раскрыты планы президента России Владимира Путина на следующую неделю

    ГУР Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска

    Ускорение вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля» объяснили

    Подросток лишился части желудка после эксперимента с колой и ментосом

    Около конного клуба в Ленобласти раздалась стрельба

    На Украине раскрыли цену взятки за выход из военкомата после мобилизации

    20 россиян заселили в полуразрушенный отель на Кубе после урагана

    Сырский дал обещание за неделю деблокировать Покровск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости