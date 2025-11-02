Россия
Российский губернатор похвалил зама за участие в драке

Губернатор Вологодской области Филимонов похвалил зама за участие в драке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов похвалил своего первого заместителя Ивана Иноземцева за участие в драке. Видео выступления размещено на странице «События Вологды | Новости, мероприятия» в соцсети «ВКонтакте».

Филимонов отметил, что Иноземцев продемонстрировал неравнодушие и заступился за слабого. «Каждый из наших коллег открывает все новые и новые таланты. В частности, Иван Борисович стал непревзойденным мастером кунг-фу, владеет традиционным оружием — стул», — сказал губернатор.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге 19 октября. Иноземцев заступился за посетителя бара в гостинице и ввязался в потасовку. Прибывший наряд полиции доставил участников драки в отдел. По утверждению портала «47.news», все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Позднее Иноземцеву потребовалась помощь врачей, он был госпитализирован.

Выяснилось, что Иноземцев пытался разнять драку, которая завязалась за соседним столиком между двумя другими посетителями. На кадрах видно, что один мужчина избивает другого.

