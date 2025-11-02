Экономика
13:21, 2 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее рубля в ноябре

Экономист Беляев: Курс рубля в ноябре может снизиться до 82 за доллар
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Рубль в ноябре может снизиться до 82 за доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее курса он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

«Поскольку у нас курс искусственный, его прогнозировать с экономических позиций практически невозможно. На ноябрь я предполагаю, что будет приблизительно то же самое, может быть, ослаблен будет чуть-чуть — объективные условия давят на то, что курс рубля по отношению к доллару должен снижаться. Я прогнозирую, что слегка подешевеет, может быть, 81-82 будет, я так думаю», — поделился экономист.

В пятницу, 31 октября, руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России до 80,98 рубля.

Ранее советник председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов допустил, что курс доллара может достичь 50 рублей в случае, если в Соединенных Штатах резко усилится рост цен. В последний раз он находился вблизи указанной отметки в первой половине лета 2022 года.

