Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:03, 31 октября 2025Экономика

ЦБ повысил курс доллара

ЦБ повысил официальный курс доллара в России до 80,98 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в субботу, 1 ноября, составят примерно 80,98 рубля. Для сравнения, в пятницу, 31 октября, официальный курс доллара в России находился на уровне в 80,5 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты в стране почти на 50 копеек.

Это второе подряд резкое повышение курса доллара в России за последние несколько дней. Накануне регулятор повысил котировки американской валюты более чем на рубль. Ряд экспертов прогнозируют дальнейшее ослабление российской расчетной единицы в оставшуюся часть года.

Материалы по теме:
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
24 октября 2025
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
11 сентября 2025

Нынешний курс рубля многие аналитики называют излишне крепким. На фоне продолжающегося снижения цен на основные экспортные категории российской продукции (включая нефть) старший эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ожидает укрепления доллара вплоть до 100 рублей.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что вплотную приблизиться к психологической отметке котировкам американской валюты удастся ближе к концу года. В случае реализации этого сценария, отметил глава ВТБ Андрей Костин, курс доллара вернется к оптимальному для российских экспортеров уровню, что поспособствует увеличению поступлений в федеральный бюджет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости