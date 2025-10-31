ЦБ повысил курс доллара

ЦБ повысил официальный курс доллара в России до 80,98 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в субботу, 1 ноября, составят примерно 80,98 рубля. Для сравнения, в пятницу, 31 октября, официальный курс доллара в России находился на уровне в 80,5 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты в стране почти на 50 копеек.

Это второе подряд резкое повышение курса доллара в России за последние несколько дней. Накануне регулятор повысил котировки американской валюты более чем на рубль. Ряд экспертов прогнозируют дальнейшее ослабление российской расчетной единицы в оставшуюся часть года.

Нынешний курс рубля многие аналитики называют излишне крепким. На фоне продолжающегося снижения цен на основные экспортные категории российской продукции (включая нефть) старший эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ожидает укрепления доллара вплоть до 100 рублей.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что вплотную приблизиться к психологической отметке котировкам американской валюты удастся ближе к концу года. В случае реализации этого сценария, отметил глава ВТБ Андрей Костин, курс доллара вернется к оптимальному для российских экспортеров уровню, что поспособствует увеличению поступлений в федеральный бюджет.

