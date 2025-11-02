Мир
22:35, 1 ноября 2025Мир

Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

Baza: Поезд на большой скорости протаранил фуру с фруктами в Нидерландах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Поезд на огромной скорости въехал в большегруз, перевозивший фрукты в нидерландской деревне Метерен. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

ДТП запечатлела одна из камер видеонаблюдения. Инцидент произошел всего в 70 километрах от Амстердама. Грузовая фура переезжала железнодорожные пути, но не успела завершить маневр из-за того, что с обеих сторон резко опустились шлагбаумы.

От удара находившиеся в грузовике груши разлетелись на сотни метров. Скоростной пассажирский поезд буквально разорвал фуру на части. Уточняется, что в момент аварии в поезде находились 400 человек.

Пять человек, сидевших в грузовике, получили травмы. Пассажиры состава не пострадали.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами из Китая врезался в зерновоз в Приморском крае. Отмечалось, что прицеп фуры находился на дороге без предупреждающих знаков.

