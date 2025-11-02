РИА Новости: Украинские пограничники бегут в Европу во время службы

Военнослужащие 94-го погранотряда ВСУ совершают побег в Европу во время службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, военные покинули посты, оставив оружие и экипировку на территории Украины, после чего бежали в Словакию и Венгрию. «На фоне этого, некоторые военнослужащие отряда совершают суицид, однако большинство предпочитают использовать служебное положение и бежать в Европу», — заявил он.

Ранее украинский блогер Макс Рудада, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео. Он заявил, что граждане Украины стали для властей страны «живым мусором» из-за продолжающейся мобилизации в Вооруженные силы Украины и действий территориальных центров комплектования.