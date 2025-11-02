Стало известно о требовании Генпрокуратуры к экс-советнику Чубайса

Генпрокуратура подала иск, требуя изъять энергокомпании экс-советника Чубайса

Заместитель генерального прокурора подал новый иск, в котором просит обратить в доход государства пакеты акций и долей в уставных капиталах 11 компаний, связанных с уральскими бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, известным как давним соратником экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, материалы были поданы 28 октября в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Предварительное слушание назначено на 11 ноября. В числе ответчиков по делу значатся 15 физлиц.

В иске упоминается, что бизнесмены приобрели значительное количество ресурсоснабжающих и коммунальных компаний в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет активов, происхождение которых не соответствует их законным доходам.

Предполагается, что Биков и Бобров использовали свои полномочия для личного обогащения, получая доступ к стратегическим объектам энергетической инфраструктуры Урала и лоббируя свои коммерческие интересы через различные связи. Источник сообщает, что помогло им в этом наличие неформальных связей с некоторыми чиновниками, а также с Чубайсом.

Уточняется, что совокупная капитализация компаний составляет 30 миллиардов рублей. Генпрокуратура считает, что незаконное обогащение предпринимателей нанесло ущерб экономике и правопорядку страны, а также способствовало подрыву демократических и этических ценностей, что создало угрозу стабильности общества, уточнил источник.

Как сообщалось ранее, рассмотрение иска «Роснано» к Анатолию Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам закрыли от публики. Представители госкорпорации настаивали на том, что в материалах дела есть сведения, составляющие коммерческую тайну.