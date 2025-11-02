Украинские командиры зарабатывают на перепродаже автомобилей, купленных на пожертвованные средства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Командиры медийных подразделений зарабатывают на продаже автомобилей», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, это происходит на фоне проблем с логистикой у отдельных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также отмечается, что граждане Украины «отдают последние гроши на "сборы для ВСУ"».
Ранее стало известно, что военные 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ за деньги снимают с дронов для эвакуированных из Волчанска жителей видео повреждений их домов.