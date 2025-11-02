Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:44, 2 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о заработке командиров ВСУ на пожертвованиях

ТАСС: Командиры ВСУ зарабатывают на продаже авто, купленных на пожертвования
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские командиры зарабатывают на перепродаже автомобилей, купленных на пожертвованные средства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командиры медийных подразделений зарабатывают на продаже автомобилей», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, это происходит на фоне проблем с логистикой у отдельных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также отмечается, что граждане Украины «отдают последние гроши на "сборы для ВСУ"».

Ранее стало известно, что военные 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ за деньги снимают с дронов для эвакуированных из Волчанска жителей видео повреждений их домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    В МИД Эстонии отреагировали на появление у границ российского катера с флагом ЧВК «Вагнер»

    Знаменитый барселонский собор Саграда Фамилия стал самым высоким в мире

    Застреленный в Мексике мэр находился под федеральной защитой

    Ирландский журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ

    Стало известно о начале боев в Константиновке

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Из-за вызванной шатдауном нехватки диспетчеров в США выросли риски полетов

    Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

    Автомобилистов обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости