ТАСС: Командиры ВСУ зарабатывают на продаже авто, купленных на пожертвования

Украинские командиры зарабатывают на перепродаже автомобилей, купленных на пожертвованные средства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командиры медийных подразделений зарабатывают на продаже автомобилей», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, это происходит на фоне проблем с логистикой у отдельных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также отмечается, что граждане Украины «отдают последние гроши на "сборы для ВСУ"».

Ранее стало известно, что военные 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ за деньги снимают с дронов для эвакуированных из Волчанска жителей видео повреждений их домов.