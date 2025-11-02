Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский дал обещание деблокировать Покровск (Красноармейск). Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Резидент» со ссылкой на источники в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Собеседники канала рассказали, что бойцы ВСУ без распоряжения начали отход из Мирнограда. При этом, по их словам, Сырский пообещал за неделю деблокировать Покровск и приказал солдатам держать позиции. Однако они не верят его заявлениям, поскольку ситуация для украинской армии становится тяжелой.
«Мы утратили возможность удерживать противника, связь между подразделами нарушена», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о системном кризисе управления ВСУ. Авторы «Резидента» заявили, что командование во главе с Сырским перебрасывает измотанные, недоукомплектованные бригады с одного участка на другой, создавая иллюзию контроля.