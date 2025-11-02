Сырский дал обещание за неделю деблокировать Покровск и приказал держать позиции

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский дал обещание деблокировать Покровск (Красноармейск). Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Резидент» со ссылкой на источники в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседники канала рассказали, что бойцы ВСУ без распоряжения начали отход из Мирнограда. При этом, по их словам, Сырский пообещал за неделю деблокировать Покровск и приказал солдатам держать позиции. Однако они не верят его заявлениям, поскольку ситуация для украинской армии становится тяжелой.

«Мы утратили возможность удерживать противника, связь между подразделами нарушена», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о системном кризисе управления ВСУ. Авторы «Резидента» заявили, что командование во главе с Сырским перебрасывает измотанные, недоукомплектованные бригады с одного участка на другой, создавая иллюзию контроля.