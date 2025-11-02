Мир
00:59, 2 ноября 2025

Трамп оскорбил американского телеведущего

Трамп назвал ведущего NBC Сэта Майерса чокнутым и невменяемым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оскорбил телеведущего Сэта Майерса, эфир которого посмотрел накануне. Он резко высказался в его адрес на своей странице в соцсети Truth Social.

Глава США выразил мнение, что Майерс, вероятно, является «самым лишенным таланта человеком, работающим на телевидении в истории». «Я смотрел его шоу позапрошлой ночью впервые за годы. Он бесконечно говорил об электрических катапультах на авианосцах, на которые я жалуюсь, потому что они дороже и не так эффективны, как паровые. Он все говорил и говорил, по-настоящему чокнутый и невменяемый», — написал американский лидер.

Глава США возмутился, что такой человек работает на телевидении, назвав его пустой тратой бюджетов. «Ни таланта, ни рейтинга, полностью против Трампа, что, наверное, незаконно», — отметил он.

Ранее американский президент раскритиковал возвращение комика Джимми Киммела в эфир телеканала ABC. Трамп заявил, что не может поверить в тот факт, что ведущего вернули на ТВ.

