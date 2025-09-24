Трамп пригрозил судом для высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

Трамп допустил иск к каналу ABC после возвращения уволенного ведущего Киммела

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир телеканала ABC. При этом глава Белого дома в соцсети Truth Social напомнил о прошлом судебном иске для СМИ.

Трамп заявил, что не может поверить в тот факт, что ведущего вернули на ТВ. По его мнению, Киммел ставит под угрозу сеть, изображая «на 99 процентов позитивного демократического мусорщика».

Лидер США вспомнил, что в прошлый раз телеканал ABC по иску обязали выплатить ему 16 миллионов долларов. Теперь хозяин Белого дома ожидает большей суммы, пояснил он в своей публикации.

Ранее в американской администрации опровергли причастность Трампа к увольнению ведущего ABC Джимми Киммела.

Как сообщалось 18 сентября, эфир вечернего ток-шоу Киммела был приостановлен на неопределенный срок из-за его слов о расправе над активистом-консерватором Чарли Кирком.