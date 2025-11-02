Из жизни
Угнанный автомобиль с женщиной в салоне врезался в здание и привел к смерти двух старушек

В Великобритании угнанный BMW врезался в дом престарелых. Об этом сообщает издание Daily Mail.

За рулем был 21-летний Сэм Асгари-Табар. Он и его ровесник Рис Париш угнали автомобиль во время тест-драйва, причем в этот момент в салоне оставалась женщина, которая его продавала. После недолгой полицейской погони со скоростью 160 километров в час BMW врезался в здание.

Столкновение привело к обрушению потолка. В больницу попали восемь человек, у одной из них, 94-летней женщины, жившей в доме престарелых, сломан позвоночник. На следующий день после аварии стало известно о смерти двух пожилых женщин, одной из которых было более 80, а другой — более 90 лет.

Ранее в США утомившаяся женщина угнала машину. Американка Джейми Пауэлл устала идти пешком и украла с заправки припаркованный автомобиль Hyundai Accent 2014 года.

