Угнанный автомобиль с женщиной в салоне врезался в здание и привел к смерти двух старушек

В Великобритании в дом престарелых врезался угнанный BMW с женщиной в салоне

В Великобритании угнанный BMW врезался в дом престарелых. Об этом сообщает издание Daily Mail.

За рулем был 21-летний Сэм Асгари-Табар. Он и его ровесник Рис Париш угнали автомобиль во время тест-драйва, причем в этот момент в салоне оставалась женщина, которая его продавала. После недолгой полицейской погони со скоростью 160 километров в час BMW врезался в здание.

Столкновение привело к обрушению потолка. В больницу попали восемь человек, у одной из них, 94-летней женщины, жившей в доме престарелых, сломан позвоночник. На следующий день после аварии стало известно о смерти двух пожилых женщин, одной из которых было более 80, а другой — более 90 лет.

