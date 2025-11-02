Спорт
19:41, 2 ноября 2025
Спорт

В Федерации борьбы России заявили о важности букмекеров

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил о важности букмекеров. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мамиашвили заявил, что организации будет крайне сложно реализовать стратегические цели без финансового участия букмекерских компаний. Глава федерации подчеркнул, что поддержка букмекеров существенно способствует выполнению ряда задач, поставленных перед федерацией, и без таких ресурсов эффективность работы и развития серьезно пострадает.​

По его словам, система поддержки спорта со стороны рынка ставок играет важную роль и ранее уже позволяла значительно улучшить позиции российских борцов на международной арене.

Ранее руководители спортивных федераций России написали коллективное письмо на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Их обеспокоил готовящийся законопроект о введении налога на прибыль для букмекеров в размере 25 процентов.

