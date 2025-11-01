Спорт
Главы спортивных федераций обратились к Мишустину из-за законопроекта о букмекерах

Спортивные федерации обратились к Мишустину из-за законопроекта о букмекерах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Руководители спортивных федераций России написали коллективное письмо на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС.

Их обеспокоил готовящийся законопроект о введении налога на прибыль для букмекеров в размере 25 процентов. По их мнению, из-за этого могут сократиться инвестиции в массовый и детско-юношеский спорт.

В федерациях отметили, что на данный момент вклад букмекеров в бюджеты спортивных организаций достигает от 10 до 80 процентов в зависимости от вида спорта, а совокупный вклад букмекеров в развитие российского спорта оценивается в более чем 90 миллиардов рублей. «Сокращение этих поступлений неизбежно приведет и к сокращению программ подготовки юных спортсменов, снижению доступности секций и ухудшению условий работы тренеров», — говорится в письме.

Среди подписавшихся — глава Российского футбольного союза Александр Дюков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Ранее в России предложили в 100 раз увеличить штрафы за прием ставок от лиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. В случае, если положения примут, за прием ставок от таких граждан должностных лиц могут штрафовать на сумму от 1 миллиона до 3 миллионов рублей, а юридических лиц — от 5 миллионов до 10 миллионов рублей.

