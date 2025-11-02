В Раде возмутились попыткой Зеленского снять с себя вину за провал в энергетике Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжит искать виновных в провале в энергетике страны. Это попытка снять с самого себя ответственность за то, что энергетика республики не защищена, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на видео, размещенном в Telegram-канале.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Он был известен своей критикой властей страны за ситуацию с энергетикой.

«Задание в общем одно — показать, вот, посмотрите, мы кого-то наказываем за провалы в энергетике. Чтобы никто, не дай Боже, не подумал, что, может, есть какая-то ответственность на Зеленском», — отметил парламентарий.

Гончаренко подчеркнул, что украинская энергетика по-прежнему не готова к зиме, это подтверждают постоянные отключения света с блэкаутами в Киеве и других городах республики. «Защита энергетики у нас провалена — это факт», — сказал он.

Ранее Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) город Запорожье, оказались обесточены после взрывов.