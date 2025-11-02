Россия
13:19, 2 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках нового раунда переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Новый раунд переговоров России и Украины пройдет рано или поздно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет рано или поздно, но говорить о точных сроках сложно ввиду противодействия ряда западных стран мирному урегулированию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Многие страны сегодня готовы принять новый раунд переговоров. Это и Турция, и Венгрия, и многие другие, заинтересованные в участии в скорейшем решении этого конфликта, — сказал политик. — Думаю, сроки во многом зависят от глубины подготовки. От того, как сработают соответствующие структуры, в первую очередь, в США и в России».

Чепа также обратил внимание на противодействие многих западных стран процессу мирного урегулирования. По его словам, отчасти именно в этом причина затягивания переговоров.

«Россия изначально была готова разговаривать. И не было бы конфликта, если бы мы сумели достучаться. Но есть силы, которые этому противодействуют. И у них получается, — заметил депутат. — Конечно, рано или поздно переговоры пройдут в любом случае. Рано или поздно заживут раны, нанесенные друг другу нашими братскими народами».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова принять новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Фидан подчеркнул, что дипломатия остается единственным путем к мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Все новости