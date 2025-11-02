В США захотели усилить позиции доллара для противодействия КНР

FT: Администрация США обсуждала с экспертом по долларизации усиление нацвалюты

Сотрудники Белого дома и Минфина США встречались с экспертом по долларизации Стивом Ханке для обсуждения продвижения доллара как основной валюты для других стран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова самого профессора Ханке.

Тем самым представители администрации Дональда Трампа собираются помешать попыткам КНР уменьшить роль доллара в мире, подчеркивается в публикации. Встреч было проведено уже две, однако решений по их итогу принято еще не было.

Призывы снизить использование американской валюты, которые адресовал развивающимся странам Китай, вызывают беспокойство в Белом доме, дал понять Ханке. Соединенные Штаты стремятся расширить использование долларовых стейбл-коинов, поэтому продвижение американской валюты особенно выгодно им, считает спикер.

Представители администрации США действительно встречались с профессором, подтвердил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи. При этом официально решений по укреплению позиций доллара в мире еще не принималось, обратил внимание он. Администрация, по словам пресс-секретаря, часто обращается к экспертам за комментариями по подобным вопросам, т.к. Трамп неоднократно говорил о намерении сохранить позиции доллара. Ни о чем большем подобные обращения пока не говорят, дал понять он.

В июне сообщалось, что страны Азии увеличили темпы дедоллоризации. По данным CNBC, в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) захотели расширить применение местных валют в торговле и инвестициях. Азиатские экономики стремятся использовать собственные нацвалюты для ослабления рисков, заявил глава отдела исследований глобальных рынков Азии в MUFG Линь Ли.

