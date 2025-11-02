Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:59, 2 ноября 2025Россия

ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон ВСУ

ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон-бомбардировщик ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон-бомбардировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер Южного военного округа с позывным Икс в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что дрон был сбит бойцами 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действующей в составе группировки войск «Центр», в ходе ночного боя.

Ранее стало известно, что 1 ноября при массированном ударе ВСУ по Белгородской области пострадали два подростка и взрослый. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Дорогощь Грайворонского округа сдетонировавший дрон ранил двух 15-летних братьев. У обоих врачи диагностировали баротравмы.

До этого сообщалось, что дрон ВСУ преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Появились кадры отражения прорыва НАТОвских «ежей» на Купянск

    Политолог оценил последствия потери ВСУ Красноармейска

    В Харькове произошли взрывы

    Западных политиков призвали вернуться в реальность после слов Путина о «Буревестнике»

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Спрогнозированы шансы Овечкина побить рекорд в новом сезоне

    Трехлетняя девочка бесследно исчезла 55 лет назад. Ее убийца сознался во всем еще тогда. Почему он до сих пор на свободе?

    ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон ВСУ

    На Украине призвали вывести ВСУ из двух городов ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости