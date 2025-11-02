ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон ВСУ

ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон-бомбардировщик ВСУ

ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон-бомбардировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер Южного военного округа с позывным Икс в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что дрон был сбит бойцами 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действующей в составе группировки войск «Центр», в ходе ночного боя.

Ранее стало известно, что 1 ноября при массированном ударе ВСУ по Белгородской области пострадали два подростка и взрослый. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Дорогощь Грайворонского округа сдетонировавший дрон ранил двух 15-летних братьев. У обоих врачи диагностировали баротравмы.

До этого сообщалось, что дрон ВСУ преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой.