02:33, 2 ноября 2025Бывший СССР

ВСУ пустили в ход уникальную бронетехнику

ВСУ пустили в ход уникальную бронемашину БРЭМ-84 «Атлет»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пустили в ход уникальную бронетехнику. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Авторы канала обратили внимание на видео, на котором машина роет яму при помощи отвала для самоокапывания. В ней эксперты опознали редчайшую бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-84 «Атлет».

Эта машина была сконструирована Харьковским конструкторским бюро машиностроения на базе советского танка Т-80УД. Она существует всего в трех экземплярах, при этом два из них были поставлены Таиланду в 2018 году вместе с партией украинских танков «Оплот-Т».

Ранее в сети появились кадры удара по редкой бронированной ремонтно-эвакуационной машине американского производства М88 «Геркулес» у границы с Россией.

