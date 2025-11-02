Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:04, 2 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о получении Patriot от европейской страны

Зеленский заявил, что ФРГ передала Киеву Patriot
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jens Büttner / Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия передала новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале украинского политика.

«Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены», — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил «Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг», добавив, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО Украины продолжаются.

Ранее Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot до прихода поставок из США. Также он заявлял, что Киев занимается подготовкой контракта с оборонными компаниями США на поставку 25 Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    В России прокомментировали получение Patriot Украиной

    Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в декабре

    Раскрыта стоимость «увольнения» из ВСУ на год

    Российский город признали курортом федерального значения

    Два региона Украины оказались обесточены после взрывов

    В Федерации борьбы России заявили о важности букмекеров

    Дочь популярной телеведущей пришла на выставку в прозрачном платье

    В США на вечеринке подростков произошла стрельба

    Российский замминистра захотел уйти добровольцем на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости