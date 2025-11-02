Зеленский заявил о получении Patriot от европейской страны

Зеленский заявил, что ФРГ передала Киеву Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия передала новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале украинского политика.

«Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены», — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил «Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг», добавив, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО Украины продолжаются.

Ранее Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot до прихода поставок из США. Также он заявлял, что Киев занимается подготовкой контракта с оборонными компаниями США на поставку 25 Patriot.