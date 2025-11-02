Бывший СССР
Жизнь на Украине описали запрещенным РКН словом

«Страна»: На Украине инициативы президента Зеленского описали нецензурной бранью
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

На Украине описали инициативы президента Владимира Зеленского нецензурной бранью, которая запрещена Роскомнадзором (РКН) к употреблению в российских СМИ. На это обратил внимание Telegram-канал «Политика Страны».

Издание указало на критику последних социальных инициатив властей, в частности, «зимней тысячи» (тысячи гривен на оплату проезда, коммунальных услуг) и «3000 километров» (бесплатное путешествие на поезде).

Telegram-канал привел комментарий нардепа Ярослава Железняка, который заметил, что «денег на поднятие зарплат военным нет», зато они имеются на «зимнюю тысячу». Инициативу властей депутат отметил нецензурным междометием, начинающимся на букву «б». Также парламентарий раскритиковал программу «3000 километров», заметив, что компания, обслуживающая железные дороги, находится в тяжелом положении.

К подобной критике присоединился глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко. По его словам, для начала Киеву следовало бы «нормально кормить раненых в поездах». Блогер Анна Ковальчук подытожила, что украинцы «живут не в сказке», а в месте, название которого начитается на букву «х».

В сентябре сдавшийся в плен украинский солдат Сергей Безбородов заявил, что бойцам Вооруженных сил Украины не хватает оружия и питания.

