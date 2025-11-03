Спорт
Экс-футболист сборной СССР стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов

Фото: Stupnikov Alexander / Global Look Press

2 ноября стало известно о кончине 101-летнего велогонщика Шарля Коста, который был победителем Олимпиады 1948 года. Как сообщает ТАСС, теперь самым старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов является бывший футболист сборной СССР Никита Симонян.

О смерти французского велогонщика сообщила министр спорта Франции Марина Феррари. Спортсмену, взявшему золото в командной гонке преследования на Олимпийских играх 1948 года, а также ставшему чемпионом мира в индивидуальной гонке преследования, был 101 год. Шарль не дожил до своего 102-летия всего несколько месяцев, он должен был отметить день рождения 8 февраля.

Кост был старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов. Теперь звание старейшего чемпиона у российского футболиста Никиты Симоняна. 12 октября ему исполнилось 99 лет.

Никита Симонян выходил на поле за московские «Крылья Советов» и «Спартак», а также является лучшим бомбардиром красно-белых, на его счету 160 голов. В 1958 году в матче против команды Англии Симонян забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

