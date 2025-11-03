Мир
Глава Минобороны Бельгии открестился от угрозы стереть Москву с карты мира

Бельгийский министр Франкен обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по Москве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eric Vidal / Reuters

Министр обороны Бельгии Тео Франкен открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Высказывания главы бельгийского Минобороны приводит RTBF.

Франкен обвинил СМИ в том, что они грубо исказили его слова о Москве. Министр отметил, что в оригинальном заявлении он выразил мнение, что Россия не стала бы наносить ядерный удар по Брюсселю, поскольку в этом случае НАТО ответило бы атакой по Москве.

«Это был основной принцип НАТО на протяжении 76 лет, принцип стрелять вторыми. Когда на нас нападают, мы наносим немедленный удар по тем, кто нас атакует», — сказал он.

Ранее Франкен, комментируя слова о «стирании Москвы с карты мира», заявил, что НАТО не находится в состоянии войны с Россией и не стремится к этому.

Перед этим посольство России в Бельгии отреагировало на слова бельгийского министра обороны и назвало их ненормальными и безответственными. «К сожалению, эскапады Тео Франкена — ярчайшее проявление того милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны», — сказано в сообщении.

