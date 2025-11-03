Глава Минобороны Украины встретился с делегацией НАТО

Глава МО Украины Шмыгаль встретился с делегацией НАТО и послом США Уитакером

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль встретился с делегацией НАТО во главе с постоянным представителем США при альянсе Мэтью Уитакером. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль сообщил, что украинская сторона предоставила данные о потребностях Украины на будущую зиму. Кроме того, участники переговоров обсудили инновации и средства защиты противовоздушной обороны (ПВО) от дронов и ракет.

«Важная и содержательная встреча с делегацией НАТО во главе с послом США при НАТО Мэтью Уитакером... Главная тема нашей встречи — потребности Украины в ближайшую зиму», — написал глава украинского МО.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта. По его словам, для общения сторон пока «не сложились условия».