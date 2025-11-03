Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:56, 3 ноября 2025Бывший СССР

Глава Минобороны Украины встретился с делегацией НАТО

Глава МО Украины Шмыгаль встретился с делегацией НАТО и послом США Уитакером
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль встретился с делегацией НАТО во главе с постоянным представителем США при альянсе Мэтью Уитакером. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль сообщил, что украинская сторона предоставила данные о потребностях Украины на будущую зиму. Кроме того, участники переговоров обсудили инновации и средства защиты противовоздушной обороны (ПВО) от дронов и ракет.

«Важная и содержательная встреча с делегацией НАТО во главе с послом США при НАТО Мэтью Уитакером... Главная тема нашей встречи — потребности Украины в ближайшую зиму», — написал глава украинского МО.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта. По его словам, для общения сторон пока «не сложились условия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

    В полиции прокомментировали тройное ДТП с детской хоккейной командой

    В Лондоне задержали угрожавшего оружием игроку АПЛ футбольного агента

    В российском регионе в результате атаки БПЛА пострадали квартиры многоэтажки

    В РПЦ сравнили россиян с ослами за стремление к материальному благополучию

    В Сербии объявили о проведении досрочных выборов

    Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

    Депутат Рады обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске

    Над регионами России за три часа сбили почти 30 беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости