Хинштейн отреагировал на концерт исписавшего Суджу матерными надписями рэпера в Курске

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Аким Апачев

Аким Апачев. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отреагировал на проведенный в бригаде «БАРС-Курск» концерт рэпера Акима Апачева, заявив, что виновные в организации мероприятия будут наказаны. Об этом глава российского региона сообщил в своем Telegram.

По данным Хинштейна, концерт прошел без согласования с командованием. В бригаде «БАРС-Курск» эту информацию подтвердили, обозначив, что выступление исполнителя не может свидетельствовать о том, что вина Апачева перед курянами исчерпана.

«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии», — написал Хинштейн.

О скандальной поездке рэпера в только освобожденный от Вооруженных сил Украины город стало известно 23 марта. Сообщалось, что он исписал Суджу матерными надписями в адрес украинцев и Европы. Действия Апачева вызвали общественный резонанс. Суд оштрафовал его более, чем на 70 тысяч рублей.

