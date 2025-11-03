RTE: Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам до 30 дней

Новые беженцы c Украины смогут проживать в Ирландии за государственный счет 30 дней вместо нынешних 90, передает телеканал RTE.

Согласно решению, принятому правительственным подкомитетом, Ирландия сократит срок оплаты жилья украинским беженцам. В ведомстве отметили, что ежедневно заявки на оплачиваемое из бюджета жилье подают около 50 человек. Из-за этого доступный жилой фонд закончится к концу ноября.

С февраля 2022 года более 120 тысяч человек, бежавших с Украины, получили в Ирландии временную защиту. Примерно 83 тысяч из них остались в стране.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что европейские налогоплательщики оплачивают миллиарды евро на содержание украинских беженцев, в то время как они передвигаются на дорогих автомобилях.