Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:34, 3 ноября 2025Мир

Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам

RTE: Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам до 30 дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Новые беженцы c Украины смогут проживать в Ирландии за государственный счет 30 дней вместо нынешних 90, передает телеканал RTE.

Согласно решению, принятому правительственным подкомитетом, Ирландия сократит срок оплаты жилья украинским беженцам. В ведомстве отметили, что ежедневно заявки на оплачиваемое из бюджета жилье подают около 50 человек. Из-за этого доступный жилой фонд закончится к концу ноября.

С февраля 2022 года более 120 тысяч человек, бежавших с Украины, получили в Ирландии временную защиту. Примерно 83 тысяч из них остались в стране.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что европейские налогоплательщики оплачивают миллиарды евро на содержание украинских беженцев, в то время как они передвигаются на дорогих автомобилях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

    В российском городе мужчина въехал в частный дом

    Назван неочевидный симптом рака

    Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам

    Тренер сербского футбольного клуба умер во время матча

    Раскрыты подробности смертельного ДТП с детской хоккейной командой

    На Украине признали удар по плацу во время награждения военных ВСУ

    При атаке ВСУ на российский регион пострадал гражданский

    В российском регионе из-за удара ВСУ по подстанции отключился свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости