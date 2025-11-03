Из Суджи вывезли более 300 тел погибших от рук ВСУ мирных жителей. Их передача родственникам попала на видео

Из Суджи вывезли тела более 300 мирных жителей, павших от рук Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео попал процесс эвакуации тел. Об их передаче родственникам погибших рассказал сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Глухарев.

При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам Александр Глухарев сотрудник военно-следственных органов СК России

Он сообщил, что с середины августа 2025 года в регионе проводились поисковые мероприятия, в ходе которых были обнаружены и затем эксгумированы тела 112 жителей Суджи.

Глухарев пояснил, что после обнаружения тел их заносят в реестр. Позже они перевозятся в местный морг, где специалисты берут ДНК и проводят опознание. Затем сведения о погибших передаются их семьям и родственникам.

Во время оккупации ВСУ жителей Суджи хоронили в огородах и теплицах

В ходе оккупации Суджи украинскими военными местные жители были вынуждены хоронить своих убитых родственников и соседей в теплицах и огородах жилых домов. Об этом рассказал старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра Минобороны России, старший лейтенант Дмитрий Дубов.

Очень много случаев, что мирные жители, которые не покидали Суджу во время оккупации, хоронили своих соседей в огородах, на участках, где-то в теплицах Дмитрий Дубов старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших МО России

Офицер добавил, что его отдел по сей день проводит поисковые работы в городах и селах Курской области, чтобы отыскать такие захоронения и сообщить о них семьям погибших. Со специалистами отделов активно сотрудничают местные волонтеры, администрация Суджанского района, а также органы власти.

В Судже продолжают находить тела погибших от рук ВСУ россиян

После освобождения Суджи волонтеры и специалисты продолжают находить в городе тела мирных жителей, погибших в ходе оккупации населенного пункта ВСУ. Так, в одном из частных домов города нашли обнаженное тело женщины.

По словам принявшего участие в поисках жертв старшего лейтенанта Дмитрия Дубова, ее тело лежало на матрасе в гостиной. Женщину обнаружили российские бойцы.

Дубов заметил, что сразу установить причину смерти россиянки не удалось, так как тело пролежало в доме достаточно долго. Позже экспертиза показала, что россиянки не стало из-за полученных в ходе мощного взрыва травм.