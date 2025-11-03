Из Суджи вывезли тела более 300 мирных жителей, павших от рук Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео попал процесс эвакуации тел. Об их передаче родственникам погибших рассказал сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Глухарев.
При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам
Он сообщил, что с середины августа 2025 года в регионе проводились поисковые мероприятия, в ходе которых были обнаружены и затем эксгумированы тела 112 жителей Суджи.
Глухарев пояснил, что после обнаружения тел их заносят в реестр. Позже они перевозятся в местный морг, где специалисты берут ДНК и проводят опознание. Затем сведения о погибших передаются их семьям и родственникам.
Во время оккупации ВСУ жителей Суджи хоронили в огородах и теплицах
В ходе оккупации Суджи украинскими военными местные жители были вынуждены хоронить своих убитых родственников и соседей в теплицах и огородах жилых домов. Об этом рассказал старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра Минобороны России, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
Очень много случаев, что мирные жители, которые не покидали Суджу во время оккупации, хоронили своих соседей в огородах, на участках, где-то в теплицах
Офицер добавил, что его отдел по сей день проводит поисковые работы в городах и селах Курской области, чтобы отыскать такие захоронения и сообщить о них семьям погибших. Со специалистами отделов активно сотрудничают местные волонтеры, администрация Суджанского района, а также органы власти.
В Судже продолжают находить тела погибших от рук ВСУ россиян
После освобождения Суджи волонтеры и специалисты продолжают находить в городе тела мирных жителей, погибших в ходе оккупации населенного пункта ВСУ. Так, в одном из частных домов города нашли обнаженное тело женщины.
По словам принявшего участие в поисках жертв старшего лейтенанта Дмитрия Дубова, ее тело лежало на матрасе в гостиной. Женщину обнаружили российские бойцы.
Дубов заметил, что сразу установить причину смерти россиянки не удалось, так как тело пролежало в доме достаточно долго. Позже экспертиза показала, что россиянки не стало из-за полученных в ходе мощного взрыва травм.