Китай начал отказываться от поставок нефти из России

Bloomberg: Китайские НПЗ отказываются от российской нефти из-за санкций США

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали отказываться от российской нефти из-за санкций. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По данным источника, государственные компании Китая, такие как Sinopec и PetroChina Co., отменили некоторые поставки после введения санкций США против крупных нефтяных компаний, в том числе «Лукойла». От закупок воздерживаются и частные компании, опасаясь штрафов со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Турция нашла альтернативу российской нефти. На фоне санкций турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали чаще закупаться у двух стран.