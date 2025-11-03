Экономика
15:06, 3 ноября 2025

Китай начал отказываться от поставок нефти из России

Bloomberg: Китайские НПЗ отказываются от российской нефти из-за санкций США
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали отказываться от российской нефти из-за санкций. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По данным источника, государственные компании Китая, такие как Sinopec и PetroChina Co., отменили некоторые поставки после введения санкций США против крупных нефтяных компаний, в том числе «Лукойла». От закупок воздерживаются и частные компании, опасаясь штрафов со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Турция нашла альтернативу российской нефти. На фоне санкций турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали чаще закупаться у двух стран.

