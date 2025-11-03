Спорт
07:50, 3 ноября 2025

Медведева показала фото в жакете с откровенным декольте

Фото: @jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала новую фотографию.

На снимке спортсменка показала фигуру в белом жакете с откровенным декольте. Она сделала подборку снимков за октябрь. Пост собрал более десяти тысяч лайков.

Ранее Медведева раскрыла имя возлюбленного. Им оказался танцор Ильдар Гайнутдинов. Вместе они принимали участие в телевизионном шоу «Звездные танцы».

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

