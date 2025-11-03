На Солнце зафиксировали сильнейшую с конца сентября вспышку

Астроном Богачев: На Солнце произошла самая сильная с конца сентября вспышка

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев зарегистрировал самую сильную с конца сентября вспышку на Солнце. Об этом он сообщил РИА Новости.

Максимальное излучение от солнечного взрыва уровня M5.0 было зафиксировано 3 ноября в 13:11 по Москве. «Это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4», — добавил астроном.

На данный момент ученые наблюдают за формированием крупного выброса, центр которого пока отклонен от Земли, но приближается к планете. «Если только плазма не была выброшена под очень большими углами, то солнечное вещество пройдет мимо», — подчеркнул Богачев.

Ранее стало известно, что на Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки. Так, в воскресенье, 2 ноября, с 03:26 до 03:37 по московскому времени на восточном крае звезды наблюдалась вспышка уровня M1.0.