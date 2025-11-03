ОПЕК+ оценила возможный вывод с рынка больших объемов российской нефти из-за санкций США

ОПЕК+: В ближайшем будущем большие объемы российской нефти не уйдут с рынка

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) не ожидает, что из-за очередных санкций США в ближайшем будущем с рынка будут выведены большие объемы российской нефти, об этом пишет Telegram-канал BRIEF-мир.

Исходя из анализа исследовательской компании Energy Aspects, санкции могут затронуть от 1,4 миллиона до 2,6 миллиона баррелей российской сырой нефти в день, а сильнее всего пострадает импорт в Индию.

Но несмотря на это, рынок по-прежнему скептически относится к тому, что санкции помешают потоку российской нефти. Ссылаясь на то, что Москва с 2022 года построила обширные структуры для противодействия попыткам контролировать экспорт нефти.

Эксперт из исследовательской компании Rystad Energy добавил, что в данный момент рано говорить о последствиях санкций. В данный момент все показатели экспорта стабильны. Ситуацию стоит оценить через три-четыре месяца.

Ранее стало известно, что восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи нефти в декабре текущего года. А квота России на добычу нефти в последний месяц 2025 года таким образом составит 9,574 млн б/с.