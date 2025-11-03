Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:04, 3 ноября 2025Мир

ОПЕК+ оценила возможный вывод с рынка больших объемов российской нефти из-за санкций США

ОПЕК+: В ближайшем будущем большие объемы российской нефти не уйдут с рынка
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) не ожидает, что из-за очередных санкций США в ближайшем будущем с рынка будут выведены большие объемы российской нефти, об этом пишет Telegram-канал BRIEF-мир.

Исходя из анализа исследовательской компании Energy Aspects, санкции могут затронуть от 1,4 миллиона до 2,6 миллиона баррелей российской сырой нефти в день, а сильнее всего пострадает импорт в Индию

Но несмотря на это, рынок по-прежнему скептически относится к тому, что санкции помешают потоку российской нефти. Ссылаясь на то, что Москва с 2022 года построила обширные структуры для противодействия попыткам контролировать экспорт нефти.

Эксперт из исследовательской компании Rystad Energy добавил, что в данный момент рано говорить о последствиях санкций. В данный момент все показатели экспорта стабильны. Ситуацию стоит оценить через три-четыре месяца.

Ранее стало известно, что восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи нефти в декабре текущего года. А квота России на добычу нефти в последний месяц 2025 года таким образом составит 9,574 млн б/с.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по Украине ракетами «Кинжал»

    БПЛА ВСУ попытались атаковать российский регион

    ОПЕК+ оценила возможный вывод с рынка больших объемов российской нефти из-за санкций США

    Аэропорт Германии прервал работу из-за БПЛА

    В МИД Белоруссии отреагировали на угрозы Литвы надолго закрыть границу

    Названо число попавших в окружение в Красноармейске бойцов ВСУ

    В российском регионе ввели ограничения на полеты

    В Турции простились с легендой кинематографа Энгином Чагларом

    В Раде заявили о пиар-ходе ВСУ в Красноармейске

    В Афганистане произошло мощное землетрясение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости